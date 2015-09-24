瑞达期货：大连棕榈油期货4,300元关口多空大争夺

棕榈油1601合约自9月1日以来，基本维持于4,300元/吨上下100元/吨窄幅横盘震荡运行，多空似乎暂时处于平衡状态，期货价格僵持。但持仓量有持续增加迹象，同时成交量也相对活跃，这意味着增量资金在持续介入棕榈油期货市场，这也可能引发未来期货价格变盘，从而产生波段性行情。 目前短期均线出现和期货价格粘合的迹象，这是多空胶着到极致的一种表现，也说明期货价格逐渐处于“变盘”的临界点。未来两个交易日的期货价格变化，将会带来比较重要的方向指引。KDJ指标有重新向上交叉趋向，关注周四的价格和指标变化。 操作上，观望为宜，待价格出现倾向性变化时再短线顺势介入。(完)