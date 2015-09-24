瑞达期货：大连棕榈油期货4,300元关口多空大争夺

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自9月24日的《期货日报》：
棕榈油1601合约自9月1日以来，基本维持于4,300元/吨上下100元/吨窄幅横盘震荡运行，多空似乎暂时处于平衡状态，期货价格僵持。但持仓量有持续增加迹象，同时成交量也相对活跃，这意味着增量资金在持续介入棕榈油期货市场，这也可能引发未来期货价格变盘，从而产生波段性行情。 目前短期均线出现和期货价格粘合的迹象，这是多空胶着到极致的一种表现，也说明期货价格逐渐处于“变盘”的临界点。未来两个交易日的期货价格变化，将会带来比较重要的方向指引。KDJ指标有重新向上交叉趋向，关注周四的价格和指标变化。 操作上，观望为宜，待价格出现倾向性变化时再短线顺势介入。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。