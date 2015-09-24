香港个股：旭辉控股子公司将分期发行最多40亿元人民币境内公司债

路透香港9月24日 - 中国房地产商--旭辉控股 公布，其在内地注册成立的全资附属公司旭辉集团股份有限公司，获中国证监会批准发行不超过40亿元人民币的境内公司债券，发债所筹资金将用以偿还金融机构借款及补充一般营运资金。

在开曼群岛注册成立的旭辉控股的声明称，旭辉集团股份将作为债券发行人，发行人及境内债券并获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予＂AA＂评级。

旭辉控股表示，拟分期发行境内债券，最终票面利率将根据簿记结果确定。债券拟于上海证券交易所上市。中金及申万宏源证券将担任本次发行的主承销商。

聚焦一、二线城市的旭辉控股，于5月份先后进行配股集资13.2亿港元，以及发行五年期4亿美元的优先票据。

该股周四早盘股价下跌近1.5%，报1.35港元。过去一个月及三个月分别跌2.8%及34%。（完）

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