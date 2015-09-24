台湾债市：10年公债殖利率早盘微扬，央行理监事会前部分筹码退场观望

路透台北9月24日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周四早盘微扬。交易员表示，由于央行下午即将召开理监事会，市场观望气氛浓厚，盘初部分交易商倾向调节现有筹码退场观望，令104/12殖利率小幅走高靠向1.19%。

他们指出，今日五年新券104/13 展开发行前交易，也因央行理监事会变数当前，买卖报价很宽而较难成交，盘初该券仅成交两笔在0.8150%，交投较显清淡，市场普遍预期在央行理监事会前，台债持续维持量缩狭幅盘整格局。

〞有人不想赌(指押注央行利率决策)，就先出场。〞一位大型证券商交易员说。

路透此前调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行今日可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

美国公债价格周三下滑，因数据显示欧元区制造业扩张小幅放缓，与预期基本一致，缓解了对全球经济成长的担忧。此前出炉的中国经济数据低迷一度令这忧虑加重。美国10年期公债 价格下滑7/32，收益率报2.151%，较周二尾盘上升2个基点。

交易员预估，今日五年公债104/9期 殖利率区间预估在0.80-0.82%，10年公债104/12期区间预估在1.18-1.20%。

本地时间10:28，10年公债104/12期殖利率升1.15个基点至1.1850%，成交量42亿台币；五年公债104/9期殖利率则升1个基点至0.8100%，成交量0.5亿台币。

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