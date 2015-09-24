台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因韩元走低及外资持续汇出

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北9月24日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价走贬；汇银人士表示，受到韩元走弱及外资持续汇出影向，台币实质汇价明显走低，但交投略显交淡。
交易员指出，早盘韩元兑美元一度贬至1,192.8，台币跟着韩元走低，加上外商银行大买美元，带动台币实质汇贬幅扩大，但随即吸引出口商抛售美元，使台币获支撑。
〞今天比较淡一点，大概是昨天太激烈了。〞一位大型公股银行交易员说。
汇银人士亦称，昨天外资在大举汇出后，早盘外商银行买汇力道已稍微缓和下来；加上每逢月底都有一波出口商例行抛汇潮；因此，部分外商银行改采守株待兔策略，等侯出口商抛出美元再逢低捡便宜。
本地时间10:29，台股股市加权指数 下跌0.25%。韩元兑美元 则报1,190.2，上日收在1,191.2。
台币早盘实质交易区间落在32.858-32.987；上日交易区间在32.700-32.820。
美元兑欧元周三下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉称欧洲央行需要更多时间来评估是否扩大刺激计划。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明显扩大，显示市场预期台币趋贬；一个月美元/台币远汇 报33.030/33.140，上日收在33.070。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.850-33.000
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(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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