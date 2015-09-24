台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因韩元走低及外资持续汇出

路透台北9月24日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价走贬；汇银人士表示，受到韩元走弱及外资持续汇出影向，台币实质汇价明显走低，但交投略显交淡。

交易员指出，早盘韩元兑美元一度贬至1,192.8，台币跟着韩元走低，加上外商银行大买美元，带动台币实质汇贬幅扩大，但随即吸引出口商抛售美元，使台币获支撑。

汇银人士亦称，昨天外资在大举汇出后，早盘外商银行买汇力道已稍微缓和下来；加上每逢月底都有一波出口商例行抛汇潮；因此，部分外商银行改采守株待兔策略，等侯出口商抛出美元再逢低捡便宜。