台湾货币市场：宽松环境令短率稳在低位，静候央行利率决议

* 货币宽松环境将不受央行利率决议改变

* 大型金融机构买票利率向低档靠拢

* RP利率不受国际债即将交割影响

记者 董永年

路透台北9月24日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士指出，市场观望等候今日稍晚央行理监事会议的利率决议，但无论降息与否，宽松的货币环境都不会改变。

他们表示，中国经济基本面忧虑加重，台湾将是主要受影响对象；且台湾央行预期美国要到12月才会升息，台湾若要跟进也是明年的事，因此在明年农历春节以前，预料市场资金均将维持宽松状态。

〞等下午开奖，不管如何，资金都会偏松。〞一位大型金融机构资调人士说。

另一大型票券商交易主管认为，从央行总裁彭淮南昨日的谈话看，以及随后汇市的表现，或许下午央行仍将维持利率不变。

今日一周拆款利率高位上移，资金调度人士指出，主要因承作一周拆款即可跨过季底所致；跨季拆款利率基本上没有改变。

路透此前调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

本地时间11:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.984 33.250

台湾加权股价指数<.TWII 8,135.54 8,193.42 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.280-0.350% 0.280-0.370%

--一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.400%

--两周拆款利率区间 0.380-0.440% 0.320-0.450%

**大型金融机构下调短票利率**

短票方面，票券商交易员表示，市场资金相当宽松，也使得原本观望的大型金融机构向市场妥协，将30天期短票利率降至0.46%。

〞无论央行降息与否，资金还是偏松。〞一位大型票券公司交易主管说。

大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46%，少数在0.47%，上日为0.46-0.47%；月内短票则成交在0.45-0.46%；60天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.469%，前日在0.468%；上日成交量52.09亿台币，前日43.92亿台币。

今日央行存单到期金额为1,911.5亿台币，存单到期发行金额稍晚公布。周五央行存单到期金额为866.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为482亿台币，累积超额准备为5,339亿台币、加计前期1%的超额准备6,690亿台币。

**国际债将交割无碍市况**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然周五将有两档共逾5亿美元的债券要交割，但除了寿险业资金分配略有不均外，没有感受到投信基金被赎回的调度需求。

一证券商交易员指出，今日RP市况普通，投信普遍多钱，市场静候央行理监事会议的利率决议。

〞就屏息以待吧。〞一位大型票券公司交易员说。

交易员多认为，无论央行决议降息与否，季底过后RP利率仍有微幅下调空间，因经济基本面太差，导致资金全涌向货币市场停泊，宽松环境难见改变。

周五将有美国国际集团(AIG) 交割30年美元债，金额4.20亿；英国汇丰银行(HSBC Bank plc)也将交割25年美元债，金额1.05亿。

今日月内证券商公债的附买回利率主要成交在0.47%，跨月在0.48%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。