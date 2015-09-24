韩国金融市场：韩元因投资者暂作喘息而持平；韩股反弹

Ma还称，受出口商和海外市场人士抛售美元影响，韩元今日稍晚或走强。

市场参与者在周六假日来临前也离场观望，韩国市场将休市至下周二。

韩股周四略反弹，上日曾跌至一周低点。在昨日黯淡的中美制造业数据公布后，韩国股市交投不温不火。

韩国股市综合股价指数 涨0.5%至1,953.67点。

外资或连续第四日卖超韩国股票，接近中午时分卖超规模在881亿韩元(7,392万美元)。

现代摩比斯 涨2.4%，该公司表示计划回购2,122亿韩元股票。

起亚汽车 和现代汽车 分别涨1%和2%，此前大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 传出柴油车排放造假丑闻。

12月三年期公债期货 涨0.01点至109.76。

0218GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,191.5 1,191.2

日圆/韩元 9.9225/292 9.9230

韩国公债期货 * 109.76 109.75

韩国综合股价指数 1,953.67 1,944.64

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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