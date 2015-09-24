韩国金融市场：韩元因投资者暂作喘息而持平；韩股反弹

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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Ma还称，受出口商和海外市场人士抛售美元影响，韩元今日稍晚或走强。
市场参与者在周六假日来临前也离场观望，韩国市场将休市至下周二。
韩股周四略反弹，上日曾跌至一周低点。在昨日黯淡的中美制造业数据公布后，韩国股市交投不温不火。
韩国股市综合股价指数 涨0.5%至1,953.67点。
外资或连续第四日卖超韩国股票，接近中午时分卖超规模在881亿韩元(7,392万美元)。
现代摩比斯 涨2.4%，该公司表示计划回购2,122亿韩元股票。
起亚汽车 和现代汽车 分别涨1%和2%，此前大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 传出柴油车排放造假丑闻。
12月三年期公债期货 涨0.01点至109.76。
0218GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,191.5 1,191.2
日圆/韩元 9.9225/292 9.9230
韩国公债期货 * 109.76 109.75
韩国综合股价指数 1,953.67 1,944.64
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 于春红)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。