《路透晚报》--9月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：长期向好的趋势不会改变，仍将保持长期稳定中高速增长--国家主席

中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。

--中国经济：至8月底已收回中央和地方存量资金逾3,000亿元--国务院

中国国务院周三召开常务会议，听取第二批核查问责不作为情况的汇报，针对资金沉淀、项目拖期、土地闲置、棚改迟缓等问题，截至8月底，分别收回中央和地方存量资金109亿和2,966亿元人民币，处置闲置土地31.25万亩。

--中国经济：降低住房转让手续费等12项收费项目标准--发改委

中国国家发展和改革委员会周四发布通知，降低住房转让手续费等12项收费项目标准。新建商品住房转让手续费，由现行每平方米3元人民币降为2元，存量住房由现行每平方米6元降为4元。

--中国经济：京津冀交通一体化规划已上报，加速推进重大项目--交通部

中国交通运输部周四表示，其和国家发改委联合编制的《京津冀协同发展交通一体化规划（2014-2020）》，已报送京津冀协同发展领导小组，目前围绕京津冀交通一体化，一批交通重大项目建设也加速推进。

--台湾央行：在理监事会议中提议调降重贴现率半码--消息

根据二位熟知此事的消息人士周四表示，台湾央行向目前正进行中的理监事会议成员建议降息半码至1.75%。不过该建议仍待参与会议的理监事表决通过。

--香港数据：8月出口值按年跌6.1%创两年半最大跌幅，受累环球需求疲弱

香港政府统计处周四公布，8月香港整体出口和进口货值分别按年下跌6.1%及7.4%，均创2013年2月以来最大单月跌幅，受累于环球需求疲弱。

【金融】

--中国金融：城商行不良双升压力较大，支持城商行境内外上市--银监会

中国银监会周三表示，城商行当前不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。

--中国金融：坚持以银行间为主发展债市，增强货币政策有效性--央行专家

中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。

--中国保险：保监会拟根据风险大小为险企打分评级并进行分类监管--报载

中国保监会相关部门和地方保监局日前起草了《保险公司法人机构风险综合评级（分类监管）具体评价标准》，将根据风险大小对保险公司打分评级，以此评价偿付能力风险的实际状况，并就此对保险公司进行分类监管。

--路透专访：工银瑞信(国际)现金管理工具蓄势待发，欲除离岸人币流动性“痛点”

香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）业务竞争激烈，资产管理机构竞相推出各式产品吸引国际投资者。工银瑞信（国际）计划年底推出一款挂钩标普中国500指数的基金，并正在构建一款改善离岸人民币流动性“痛点”的现金管理工具。

【固定收益】

--《分析》季末前中国央行转用14天逆回购放水，再降准仍需看外占变化

国庆长假将至，中国央行公开市场以14天期逆回购取代七天品种，本周公开市场转为净投放400亿元人民币，加之还有600亿元国库现金定期存款招标，共同平滑季末前流动性。

--《焦点》中国境外发债新规存疑点，或给交易造成刹车效应

中国国家发改委(NDRC)最近提振境外融资、在一定程度上支持国有项目的努力，非但不会带来一波发行热潮，反而更有可能给相关交易造成刹车效应。

--中国新债：熊猫债发行新规快将出台，发行人募集资金可用于境内外--消息

两名消息人士表示，中国央行正草拟熊猫债发行新规，并计划准许更多的企业和机构发行，以及放宽募集资金的用途。

--中国新债：汇丰香港将于下周二发行至多10亿元熊猫债，期限三年--公告

汇丰控股旗下香港上海汇丰银行有限公司周四公告称，将于下周二（29日）在中国银行间债市簿记建档发行至多10亿元人民币债券（熊猫债），为三年固息品种，为首批发行熊猫债的国际性商业银行。

--中国新债：国际商业银行在银行间债市发人民币债启航，中银香港首期发10亿

国际性商业银行在中国银行间债券市场发行人民币债券正式启航，中银香港周四宣布，计划9月29日（下周二）于银行间债市发行第一期人民币债，发行额为10亿元，期限三年。

--中国债市：六个月国库现金定存利率3.40%，较上次降10个bp--业内人士

业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.40%，较上次同期限品种3.50%的定位下降10个基点（bp）。

--新债招标：中国青海四期一般地方债利率较下限高20bp---业内人士

业内人士周四透露，中国青海省上午招标的三至10年四期一般地方债中标利率均较下限20高个基点（bp），分别为3.19%、3.35%、3.53%和3.52%；四期债对应投标倍数依次为2.28倍、1.86倍、1.68倍和1.66倍。

--中国债市动态：现券清淡收益率走平，七天回购利率反弹但IRS续稳

中国银行间债市周四早盘现券收益率在清淡交投中走稳，虽然七天回购利率反弹明显，但IRS(利率互换)仍只在1-2个bp(基点)区间内小幅波动。交易员表示，季末临近市场交投意愿不足，资金价格略有波动不超预期，十一前债市延续窄幅震荡概率较大。

--中国货币市场：七天回购跨月利率反弹，但跨季末逆回购助资金稳中趋松

中国银行间市场周四回购利率走势稍有分化，隔夜品种稳中略降，而七天期因恰好可跨月及国庆长假，加权利率反弹逾10个基点（bp）；不过央行公开市场以跨季末的14天逆回购输血，加之今日还有600亿元国库现金定存招标，资金面呈稳中趋松态势。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘反弹6.38元支撑较强，央行出手维稳成交放大

人民币兑美元即期周四早盘反弹，中间价则四连跌刷新逾三周低点。交易员称，偏弱经济基本面令人民币贬值预期难消，购汇需求仍不少；而人民币连续调整至近期底部后央行出手维稳，成交有所放大，国庆节前汇价料难摆脱6.36-6.38元波动区间。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量震荡收升，延续箱体震荡交投谨慎

中国股市沪综指周四缩量震荡收升。分析师指出，今日沪综指全天走势震荡，交投谨慎成交缩量明显，箱体格局尚在延续。由于板块轮动过快，投资者难以把握机会，且国庆节前增量资金大举入场的概率很低，预计大盘短线维持横向震荡走势。

--路透专访：IFC寻求加大中国天然气市场投资，将助天伦燃气走向亚洲

世界银行集团成员机构国际金融公司(IFC)高层周三称，尽管人民币汇率波动，IFC会继续寻求加大对中国天然气市场的投资，并协助民营企业天伦燃气将业务扩展至亚洲。

--中国能源：石油天然气改革管网分开是大方向，将成立油气输送公司--报载

在国家发改委明确提出对石油天然气等其他重点行业进行改革后，中国证券报报导，上述行业体制改革中管网分开是大方向，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，独立于三大石油公司，目前规划已定，正在研究分步实施还是一步实施。

--企业结盟：思科加入美中科技合作阵营，将与浪潮合资建厂

全球第一大网络设备商思科称，将与中国服务器(伺服器)生产商浪潮集团组建一家合资企业，在中国市场销售网络和云计算产品。思科在中国面临政治压力及销量日渐下滑的困扰。

--中国个股：紫光结盟微软、世纪互联，拟携手开拓国内云计算市场