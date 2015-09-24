台湾汇市：台币微收跌再创近六年半低位，央行降息将令短期承压

* 台币再创近六年半低位，外资持续大举汇出

* 央行降息半码料令台币短期承压

* 预估明日实质交易区间暂看32.900-33.200

路透台北9月24日 - 台币兑美元 周四收盘微贬，再创近六年半新低，因外资大举汇出。汇银人士表示，外资虽汇出，但出口商抛汇力道也很强，今日交投爆出近期大量；不过因今日央行宣布降息，台币短期料承压。

他们指出，上午外资买汇力道相当强劲，但午后则买卖美元皆有；至于央行则是在33附近进场略有抛汇。因央行降息，预料台币可能朝趋贬的方向前进，不过幅度和速度不致太快。

〞大家觉得会降息，今天台币非常弱，〞一位大型商银交易员表示。

台湾央行在金融市场收市后宣布，理监事会议一致决议调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.75%，为六年多以来首次降息，主因通膨低且经济成长不佳。分析师不排除央行还有再降息的可能。

另一位外商银行交易主管则认为，近期韩元兑美元自1,160贬至接近1,200价位，给台币促贬的压力；台湾方面，外资近一段时间虽仍偏向汇入，但本次降息可能令台币偏弱，有助维持出口竞争力。

其并称，由于美国可望在12月升息，预料台湾央行不致展开降息循环。预估明日台币实质价位在32.900-33.200。

周四台币兑美元贬值1分以33.260收市，前低为2009年4月29日收在33.658。韩元兑美元 收盘1,192.5，上日收在1,191.2。

台湾股市周四收盘跌破8,181点附近的月线关卡。分析师表示，全球经济成长堪忧，且台币实质汇价大贬，外资在台股料偏卖出操作。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超73.03亿台币，连两个交易日卖超共计229.87亿台币。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价明显扩增，美元看升。一个月美元/台币远汇 尾盘报33.200/33.260，上日收在33.070。

今日台币实质交易区间在32.872-33.000；上日交易区间在32.700-32.820。交易员预估，明日台币实质交易区间暂看32.900-33.200。

本周国际重要经济数据和事件：

9/24(四)：美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；美联储主席叶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话。

9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 33.260 33.250 32.858-33.260 33.255 13.17 11.93 司 元太外汇经纪公 33.261 33.252 32.261-33.855 33.256 6.13 6.73 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.105/0.125 0.070/0.090 美元/台币六个月期 0.95/0.125 0.060/0.090 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如/罗两莎；; 审校 张喜良)