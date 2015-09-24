基金观点：PIMCO预期欧元区经济增速将高于趋势，但欧洲央行料扩大QE

路透伦敦9月24日 - 债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)周四称，预计未来一年欧元区经济增幅将快于长期趋势，但持续较低的通胀水平将可能促使欧洲央行采取更多购债刺激。

该公司在其最新的季度“周期论坛”展望报告中称，在强劲的内部需求以及更为有利的财政政策推动下，欧元区实际经济增长率有望达到1.75%。

该增幅略高于3月份的预期水平。

但是由于目前通胀率仅从近零水平升至1.25%，欧洲央行需要将每月购债规模再增加100亿欧元至700亿欧元(780亿美元)，或者将量化宽松(QE)计划从2016年9月后延至2017年。

欧洲央行的通胀目标是中期实现略低于2%。

“欧洲央行的政策正在发挥作用。通过QE向经济注入的资金总额约相当于GDP的10%...这样的刺激力度确实不小，”太平洋投资管理公司董事总经理Andrew Bosomworth称。

“量化宽松(QE)和负利率形成强有力的政策组合，资产购买计划已实施了六个月，目前已能够看到一些初步成功迹象。”他说道。

PIMCO在本周稍早曾表示，他们调降了对美国经济成长的预估，并且指出美联储可能发现其难以摆脱有效政策利率区间较低的下限。

PIMCO还预期中国经济增速将在未来一年放缓到5.5-6.5%，目前约为7%。

PIMCO称目前超配西班牙和意大利公债仓位，但低配欧元仓位，这反映了该基金认为欧元区利率将在低位停留更长时间的看法。

PIMCO预期英国经济未来12个月的扩张步伐将超过趋势增长率，达到2.5%，从而延续经济复苏进程。较低的抵押贷款利率，消费者信心、消费者支出和企业投资的改善，共同推动了英国的复苏。

不过，低通胀将继续遏制英国央行的行动。PIMCO预计英国央行至少要到明年5月才会开始升息，而且本轮升息周期料仅包括两次调升，每次25个基点。（完）