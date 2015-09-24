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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 11:20 BJT

《汇市简讯》美元指数盘整，发出正面技术信号

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* 亚洲汇市开高后下跌10个跳动点，东京市场在长周末假期后恢复交易

* E-迷你标普500指数期货跌0.35%，日股日经指数大跌2.3%，亚洲地区(除日本外)股指下跌0.1%，中国沪综指上涨0.7%。

* 20日波林格区间动能研究显示，5日、10日及20日移动均线上升--但升势不太令人确信

* 技术讯号正面，但应守稳9月高点96.61和20日波林格区间上缘切入位96.72

* 纽约盘区间96.02/96.54为初步支撑/阻力位

* 图表link.reuters.com/qyw65w

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)

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