《汇市简讯》美元指数盘整，发出正面技术信号

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 亚洲汇市开高后下跌10个跳动点，东京市场在长周末假期后恢复交易
* E-迷你标普500指数期货跌0.35%，日股日经指数大跌2.3%，亚洲地区(除日本外)股指下跌0.1%，中国沪综指上涨0.7%。
* 20日波林格区间动能研究显示，5日、10日及20日移动均线上升--但升势不太令人确信
* 技术讯号正面，但应守稳9月高点96.61和20日波林格区间上缘切入位96.72
* 纽约盘区间96.02/96.54为初步支撑/阻力位
(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。