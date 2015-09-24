新闻稿：台湾央行决议重贴现率调降半码至1.75%

路透台北9月24日 - 以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿:

一、国际经济金融情势

近来美国、欧元区经济稳健成长，惟中国大陆景气放缓，原物料价格走跌，多数亚洲国家出口不振，国际机构持续下修本年新兴市场经济成长预测，全球经济仍未步入稳定复苏。 中国大陆景气走缓与人民币贬值之外溢效应，美国暂缓升息，国际金融市场波动仍大，全球经济前景犹有变数。

二、国内经济金融情势

(一) 外需不振，出口连续数月负成长，制造业采购经理人指数(PMI)持续紧缩，消费者信心指数连4个月下降，影响民间投资及消费活动；主计总处预测本年下半年经济成长率由上半年之2.14%降为1.01%，全年为1.56%，明显低于潜在产出成长率。

劳动市场情势持稳，就业人数续增，失业率则呈季节性回升，至8月为3.90%，1至8月平均为3.73%。1至7月工业及服务业平均薪资年增率为3.53%。

(二) 消费者物价指数(CPI)年增率连续8个月为负值，1至8月平均为-0.62%，主因油、电及燃气等能源价格大幅下降所致；不含蔬果及能源之核心CPI则温和上涨0.82%。主计总处预测本年CPI年增率降为-0.19%，明年可望回升为0.74%，通膨展望温和。

(三) 本行透过公开市场操作，调节市场资金，维持宽松的金融机构超额准备，1至8月货币总计数M2平均年增率为6.36%，接近成长目标区(2.5-6.5%)上限。近期景气走缓，资金需求不强，加以通膨预期降温，市场长短期利率普呈下降趋势。

三、本日本行理事会一致决议

考量全球景气复苏缓慢且仍具不确定性，国内经济成长减缓、负的产出缺口扩大，通膨预期温和，实质利率相对仍高等因素，本行理事会认为调降贴放利率，有助物价与金融稳定，并协助经济成长。未来本行仍将密切注意国内外经济金融情势之变化，采行妥适的货币政策，以达成法定经营目标。

四、监于金融机构不动产授信风险控管已有改善，政府健全房市相关措施亦逐步实施，房市投机炒作减少，交易趋缓，本年8月13日本行常务理事会决议调整部分规范措施。

对于不动产贷款之规范，本行主要参采银行授信实务，并未办理家庭成员归户，尚属温和合理。监于不动产市场健全与金融稳定息息相关，未来本行将持续关注金融机构不动产授信风险控管情形，并检视针对性审慎措施执行成效，适时采行妥适措施，维持金融稳定。

五、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，如遇不规则因素(如短期资金大量进出)及季节性因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序。(完)

原文连结请点选：here (整理 詹静宜; 审校 杨淑祯)