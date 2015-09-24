路透基点：六家银行参与日出康城第六期项目俱乐部贷款

路透香港9月24日 - 据消息人士透露，房地产开发商南丰国际控股有限公司和远洋地产控股有限公司总共90亿港元(12亿美元)的五年期建设贷款已经吸引到六家银行。

中国银行(香港)有限公司、交通银行、建设银行、星展银行、工商银行和三井住友银行将参与这笔自行安排的俱乐部贷款，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码不到200个基点。

消息人士称，本案料于10月初完成。

贷款资金将用于港铁公司的日出康城住宅项目第六期的建设和开发，该项目位于香港新界将军澳，南丰1月时成为第六期的独家中标企业。

远洋地产与南丰组建合资企业开发日出康城第六期。据远洋地产3月25日向香港证交所提交的通告，远洋地产3月完成对该合资企业40%股权的认购。

据当地媒体报道，上述第六期项目需要补地价33.5亿港元(每平方英尺可建楼面2,269港元)。该地块总楼面面积147,000平方英尺，可建至多2,400套。计划2021年完工。

日出康城项目总共分为14期。

总部位于香港的南丰持有远洋地产约20.4%的已发行股本，也是后者的第二大股东。