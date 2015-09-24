中国汇市：人民币早盘反弹6.38元支撑较强，央行出手维稳成交放大

* 人民币早盘反弹6.38元支撑较强

* 中间价四连跌刷新逾三周低点

* 贬值预期难消，购汇需求不少

* 央行出手维稳，成交放大

路透上海9月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘反弹，中间价则四连跌刷新逾三周低点。交易员称，偏弱经济基本面令人民币贬值预期难消，购汇需求仍不少；而人民币连续调整至近期底部后央行出手维稳，成交有所放大，国庆节前汇价料难摆脱6.36-6.38元波动区间。

他们并指出，离岸CNH 在此前连三日下探后与在岸价差已拉大至550个点子，但短期政策风险以及干预可能性足以震慑套利盘。若在岸持稳，离岸CNH跌势难续。

“今天大行守在6.38元附近了，维稳信号很明显啊，前几天跌的多了，现在涨些，‘双向波动’嘛，不会出方向，”一外资行交易员表示，“现在两地价差又拉大了，弄不好央行哪天又去(离岸)干预了呢。”

中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。

北京时间11:18，人民币兑美元 即期报6.3798元，上日收报6.3839元。今日人民币兑美元中间价 报6.3791元，上日中间价为6.3773元。人民币兑美元即期成交额 为92.86亿美元，上日半日为68亿美元。

全球汇市方面，欧元周四在亚洲早盘守住全线涨幅，此前欧洲央行总裁淡化很快进一步实施货币刺激的必要性之后，欧元上扬。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3795。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6165元，上日尾盘为6.61元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4318/6.4322元, 上一交易日尾盘报6.4389元。