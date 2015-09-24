中国汇市：人民币早盘反弹6.38元支撑较强，央行出手维稳成交放大

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 人民币早盘反弹6.38元支撑较强
* 中间价四连跌刷新逾三周低点
* 贬值预期难消，购汇需求不少
* 央行出手维稳，成交放大
路透上海9月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘反弹，中间价则四连跌刷新逾三周低点。交易员称，偏弱经济基本面令人民币贬值预期难消，购汇需求仍不少；而人民币连续调整至近期底部后央行出手维稳，成交有所放大，国庆节前汇价料难摆脱6.36-6.38元波动区间。
他们并指出，离岸CNH 在此前连三日下探后与在岸价差已拉大至550个点子，但短期政策风险以及干预可能性足以震慑套利盘。若在岸持稳，离岸CNH跌势难续。
“今天大行守在6.38元附近了，维稳信号很明显啊，前几天跌的多了，现在涨些，‘双向波动’嘛，不会出方向，”一外资行交易员表示，“现在两地价差又拉大了，弄不好央行哪天又去(离岸)干预了呢。”
中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。
北京时间11:18，人民币兑美元 即期报6.3798元，上日收报6.3839元。今日人民币兑美元中间价 报6.3791元，上日中间价为6.3773元。人民币兑美元即期成交额 为92.86亿美元，上日半日为68亿美元。
全球汇市方面，欧元周四在亚洲早盘守住全线涨幅，此前欧洲央行总裁淡化很快进一步实施货币刺激的必要性之后，欧元上扬。
中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3795。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6165元，上日尾盘为6.61元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4318/6.4322元, 上一交易日尾盘报6.4389元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。