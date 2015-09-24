欧洲经济：德国薪资增长尚不足以刺激欧元区复苏--经济学家

路透柏林9月23日 - 德国企业终于提高了员工薪资，但经济学家表示，欧元区其他国家薪资增长低迷，这意味着德国薪资增长对消费者支出的影响，仍不足以刺激整体欧元区复苏。

德国多年来一直限制薪资增长，这令该国从汽车制造到重型机械的工业领域蒸蒸日上，在许多时候还损害了劳动力成本正在加速上升的欧洲邻国的利益。

2003年，当时德国总理施罗德进行的劳动法修改，令薪资增长进一步受限，法律修改导致五百万或六分之一的德国工人只能从事兼职工作，每周薪资大约为100欧元(112美元)。

如今，德国的失业率仅为6.40%，这意味着薪资终于开始增长：德国去年薪资涨幅为2%，今年前六个月为上涨2.7%，为2008年开始记录该数据以来的最高涨幅。

但经济学家表示，德国薪资涨势尚不足以抵消欧元区其他大国的黯淡薪资前景。这些国家薪资增长缓慢，通缩威胁仍挥之不去。

法国今年以来的薪资增幅只有德国的一半。西班牙第二季薪资增幅只有0.5%，意大利薪资是下降的。

尽管欧元区今年上半年薪资增长1.9%，但经济学家认为，欧元区薪资必须增长3%或者更高，才能将影响传导至物价，并使欧元区通胀率朝欧洲央行2%的目标迈进。欧元区目前的消费者物价调和指数仅为0.1%。

布鲁塞尔智库Bruegel的经济学家Zsolt Darvas说：“德国的薪资涨幅还远远不够。”

“要想使欧元区达到2%的通胀率目标，德国通胀率必须达到3%-4%之间。要实现这一点，德国的薪资增幅必须达到4%-5%。”

德国目前的通胀率仅为0.2%。

西班牙、法国、德国和意大利薪资情况图表：link.reuters.com/set65w (完)