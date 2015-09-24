香港个股：中广核美亚曾就收购1MDB能源资产作初步讨论，惟未订协议

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透香港9月24日 - 中国广核集团子公司--中广核美亚电力 周四称，该公司曾就拟收购马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的若干能源资产作初步讨论，但尚未签订任何具约束性或最终的收购文件。
中广核美亚在联交所的声明并称，“因此，本公司可能会继续、或不会继续进行建议的收购。”
据彭博此前报导，1MDB筛选出卡塔尔电力公司Nebras Power QSC以及中广核美元作为旗下电厂的出售对象。
1MDB正在寻求剥离电力部门Edra Global Energy Bhd的资产，和出售备受瞩目的不动产项目开发权。而马来西亚总理纳吉布此前称，卡塔尔和中国均表示对1MDB的资产有兴趣。
中广核美亚为中广核集团的非核清洁及可再生能源分支。该股早盘尾段升1.06%，报1.9港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。