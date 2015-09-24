中国货币市场：七天回购跨月利率反弹，但跨季末逆回购助资金稳中趋松

路透上海9月24日 - 中国银行间市场周四回购利率 走势稍有分化，隔夜品种稳中略降，而七天期因恰好可跨月及国庆长假，加权利率反弹逾10个基点（bp）；不过央行公开市场以跨季末的14天逆回购输血，加之今日还有600亿元国库现金定存招标，资金面呈稳中趋松态势。

交易员并指出，前几日因缴税因素，大行时常有融入需求，亦对短期流动性形成一定扰动，而随着缴税影响渐弱，亦有助资金进一步向好。

“今天松了，前两天大行一大早就出来借钱，因为缴税吧，现在看来（影响）过去了；七天虽然跨月了，价格上了一些，也不是很多。”华东一银行交易员称。

她并谈到，从目前看七天回购的加权成交期限近6.8天，表明其中跨月成交的比例不小，而14天交易量则有明显下降，表明有不少成交转到七天期。

上海一银行交易员谈到，今日国开行仍有七天资金供给，实际使用期限等同于14天，而2.45%左右的利率也较央行14天逆回购的2.70%低不少，市场资金供给仍有保证。

上海一券商交易员表示，临近季末及国庆假期，央行通过释放跨月资金并加量操作，“让市场安心一些。”

因国庆假期因素，今日中国央行公开市场逆回购操作期限延长至14天，操作量800亿元，中标利率2.70%。据此计算，本周公开市场转为净投放400亿元。

上述华东的银行交易员并表示，上午的六个月国库现金定存利率3.4%，如果以缴准后的成本核算约在3.7%附近，和AAA主体评级的同业存单利率水平差不多，定位属于预期之内。

而对于节前的资金面走向，她认为，虽然资金价格最后几天可能还有一些上行空间，因为非银机构质押信用债融资难度仍在，未来对市场加权成交水平会有一定拉抬，但在央行的呵护下，流动性整体应难有明显收紧，“央行现在手段多着呢。”

中国财政部与央行今日进行的六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.40%，较上次同期限品种3.50%的定位下降10个基点（bp）。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8759 1.8817 -0.58

七天 2.4530 2.3379 +11.51

14天 2.7093 2.7071 +0.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9300 1.1400 +179.00

七天 4.3200 3.0600 +126.00

14天 2.1550 2.0500 +10.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.4500 2.3400 +11.00

14天 2.7300 2.7100 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9090 1.9080 +0.10

七天 2.4800 2.4010 +7.90