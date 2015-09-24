澳新汇市：新西兰元因恒天然上调生乳收购价预期而走高，澳元亦涨

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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“恒天然牛奶价格预估上修所传达主要信息，就是乳制品价格下跌的冲击可能不像新西兰央行9月预期的那样严重，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)农业分析师Con Williams表示。
乳制品是新西兰最大出口收入来源，牛奶价格下跌是该国经济成长不振的原因之一。
新西兰元本月稍早降息至2.5%，并预期如果中国经济持续放缓，可能有进一步举措。
澳元兑美元 小涨至0.7000美元，周三下挫将近0.01美元。澳元本周下跌近3%，部分因为中国公布更多令人失望数据后，对全球成长产生的疑虑。
中国为澳洲最大出口市场。澳元的支撑在0.6983美元，亦即9月涨势的关键回档位。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/陈宗琦；审校 孙茉莉/张荻)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。