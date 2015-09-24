澳新汇市：新西兰元因恒天然上调生乳收购价预期而走高，澳元亦涨

“恒天然牛奶价格预估上修所传达主要信息，就是乳制品价格下跌的冲击可能不像新西兰央行9月预期的那样严重，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)农业分析师Con Williams表示。

乳制品是新西兰最大出口收入来源，牛奶价格下跌是该国经济成长不振的原因之一。

新西兰元本月稍早降息至2.5%，并预期如果中国经济持续放缓，可能有进一步举措。

澳元兑美元 小涨至0.7000美元，周三下挫将近0.01美元。澳元本周下跌近3%，部分因为中国公布更多令人失望数据后，对全球成长产生的疑虑。

中国为澳洲最大出口市场。澳元的支撑在0.6983美元，亦即9月涨势的关键回档位。(完)

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