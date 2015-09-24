中国债市动态：现券清淡收益率走平，七天回购利率反弹但IRS续稳

路透上海9月24日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率在清淡交投中走稳，虽然七天回购利率反弹明显，但IRS(利率互换)仍只在1-2个bp(基点)区间内小幅波动。交易员表示，季末临近市场交投意愿不足，资金价格略有波动不超预期，十一前债市延续窄幅震荡概率较大。

华南一银行交易员表示，早盘市场成交不多，“平时最活跃的国开150210券到11点左右才成交不到10笔，跟以前差远了，收益率也基本没怎么变；最近交易盘都不怎么动了，最多在一级收一点债。”

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7700%/3.7651%，上日尾盘为3.7700%/3.7680%。

他并称，存款准备金改为平均法考核后，市场对本次季末资金面本来就不太担心，公开市场小幅净投放进一步稳定了预期，但对债市影响较为中性。

此外，今日央行逆回购操作从常规的七天改为14天期亦合理，“如果放七天，虽然也是到国庆后到期，但顺延期间是没利息的，还不如直接放14天呢，”他说

中国央行公开市场周四进行800亿元人民币逆回购操作，期限14天，利率为2.70%。据此计算，本周公开市场将转为净投放400亿元。

IRS方面，今起七天期质押式回购将顺延至十一长假后到期，加权利率走升约10个bp，但利率互换基本稳定。北京一银行交易员称，回购利率与一年期IRS收益率利差仍属正常区间；相比往年，本次季末资金波动明显收敛，因此IRS走势也相对平稳，未跟随回购利率明显上行，变动幅度只在1-2个bp。