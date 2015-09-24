《国际主要央行公开市场操作一览》--9月24日

路透上海9月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)美联储9月17日决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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9/23 隔夜逆回购 -1,442.97 0.05%

9/22 隔夜逆回购 -1,394.76 0.05%

9/21 隔夜逆回购 -1,345.75 0.05%

9/18 三天逆回购 -1,317.57 0.05%

9/17 隔夜逆回购 -1,062.54 0.05%

《本周主要新闻》

--《亚特兰大联储总裁洛克哈特称支持延迟升息的决定，以便有更多时间来观察近期市场震荡是否会给美国经济造成重大冲击。洛克哈特称全球不确定性构成的风险可能不大，但足以为延迟升息提供理据。他表示美国经济仍表现良好；仍预计美联储会在今年晚些时候升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/23 七天期反向交易 1.42亿美元 0.64%(固定利率)

9/22 七天期反向交易 710.767 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉称，由于新兴市场放缓，欧洲通胀和经济增长前景面临的风险已上升，但欧洲央行需要更多时间才能决定是否要采取进一步的刺激措施。德拉吉表示，物价增长将要花比之前预期更长的时间才能升回欧洲央行近2%的目标，央行已做好准备在必要时扩大现规模为逾1万亿欧元的资产购买计划。但那需要更多的证据确定中国经济放缓、欧元升值和油价下跌是否会使通胀率偏离预测的路径。

--欧洲央行执委科尔表示，欧元区和美国的货币政策正处在不同的道路之上。“无论怎么样，也不管美联储决定如何，欧元区和美国的货币政策轨迹都是十分不同的，”科尔在巴黎的一次会议上表示。他还表示，整体而言全球经济增长前景已暗淡下来，新兴经济的前景明显恶化。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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上周五 235,710

上周三 235,390

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当期变化 +320

注：本周一至周三为日本公共假期

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行发布的8月会议记录显示，决策官员咸认新兴经济体增长疲弱，但较长期而言有望改善。不过会议记录显示，九人委员会中多名委员表示，日本央行必须警惕中国及其他新兴经济长期放缓带来的出口下滑风险。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--路透最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

--台湾央行周三共发行1,481.3亿台币定存单，与当日存单到期金额1,482.8亿台币相较，存单发行余额减1.5亿台币。

--台湾央行周二共发行5,474.5亿台币定存单，与当日存单到期金额5,496.5亿台币相较，存单发行余额减22亿台币。

--台湾央行周一共发行535亿台币定存单，与当日存单到期金额530亿台币相较，存单发行余额增5亿台币。