中国个股：紫光结盟微软、世纪互联，拟携手开拓国内云计算市场

路透北京9月24日 - 中国科技企业紫光股份 周四午间发布公告称，该公司9月24日在美国西雅图和北京世纪互联宽带数据中心有限公司、微软（中国）有限公司签署《战略合作备忘录》，欲通过搭建混合云解决方案平台共同开拓国内云计算市场。

公告称，紫光将和世纪互联共同出资组建合资公司，并以该公司为平台，与微软基于 Windows Azure 和 Office 365 云服务开展进一步合作，搭建具有领先技术水平的混合云解决方案平台及提供相关云服务。

公告指出，合作三方将以合资公司为提供公有云服务解决方案的研发和销售平台，服务国内客户，并以国有企业为首个重点客户群并逐步推广。

公告还表示，合作三方将积极寻求在云应用开发、云服务安全认证及审查等领域开展合作的机会，进一步助推公有云服务在国内的广泛应用。

根据微软官网介绍，Windows Azure有世纪互联运营，提供计算、数据、应用和网络四大服务，其中包括虚拟机、云服务、存储和虚拟网络等主流商用云业务。

而office 365则可理解为一套办公自动化系统，除了提供Office办公软件，还提供企业域名邮箱、视频会议系统和云存储等常用商业办公应用。

上述战略合作协议签署之际，正值中国国家主席习近平在西雅图参观微软总部之时。据路透22日报导，微软计划在全球推出office 2016，这是该公司基于云端的Office 365服务的最新产品。

北京时间13：14，紫光股份报69元，涨8.3%。

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