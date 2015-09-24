《全球汇市》欧元受到支撑，ECB表态降低很快出台刺激举措的预期

美元指数 报96.173，上涨约0.1%，但低于周三创下的两周半高点96.548。

德拉吉讲话之前公布的企业调查显示，中国9月份制造业活动萎缩步伐快于预期，而欧元区制造业增长略有放缓。上述报告加剧了市场对全球经济状况的担忧。

周四亚洲足以左右市场走势的数据不多。市场主要焦点在于美联储主席叶伦将于2100 GMT以“通胀动力与货币政策”为主题发表的演说。