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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 13:17 BJT

《全球汇市》欧元受到支撑，ECB表态降低很快出台刺激举措的预期

美元指数 报96.173，上涨约0.1%，但低于周三创下的两周半高点96.548。

德拉吉讲话之前公布的企业调查显示，中国9月份制造业活动萎缩步伐快于预期，而欧元区制造业增长略有放缓。上述报告加剧了市场对全球经济状况的担忧。

澳元/美元 盘旋于0.70美元略下方，过去24小时跌掉将近0.01美元。

周四亚洲足以左右市场走势的数据不多。市场主要焦点在于美联储主席叶伦将于2100 GMT以“通胀动力与货币政策”为主题发表的演说。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1194 1.1185 +0.08 -7.46 1.2097

美元/日圆 119.98 120.28 -0.25 +0.25 119.68

欧元/日圆 134.31 134.53 -0.16 -7.23 144.78

美元/瑞郎 0.9782 0.9795 -0.13 -1.60 0.9941

英镑/美元 1.5260 1.5243 +0.11 -2.01 1.5573

美元/加元 1.3317 1.3317 +0.00 +14.62 1.1618

澳元/美元 0.6993 0.6999 -0.09 -14.39 0.8168

新西兰元/美元 0.6291 0.6268 +0.37 -19.32 0.7797

澳元/日圆 83.900 84.180 -0.33 -14.17 97.750

新西兰元/日圆 75.480 75.390 +0.12 -19.11 93.310

英镑/日圆 183.09 183.34 -0.14 -1.77 186.38

澳元/新西兰元 1.1105 1.1143 -0.34 +6.08 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/杜明霞/戴素萍/白云/王兴亚)

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