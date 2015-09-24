《全球汇市》欧元受到支撑，ECB表态降低很快出台刺激举措的预期

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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美元指数 报96.173，上涨约0.1%，但低于周三创下的两周半高点96.548。
德拉吉讲话之前公布的企业调查显示，中国9月份制造业活动萎缩步伐快于预期，而欧元区制造业增长略有放缓。上述报告加剧了市场对全球经济状况的担忧。
澳元/美元 盘旋于0.70美元略下方，过去24小时跌掉将近0.01美元。
周四亚洲足以左右市场走势的数据不多。市场主要焦点在于美联储主席叶伦将于2100 GMT以“通胀动力与货币政策”为主题发表的演说。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1194 1.1185 +0.08 -7.46 1.2097
美元/日圆 119.98 120.28 -0.25 +0.25 119.68
欧元/日圆 134.31 134.53 -0.16 -7.23 144.78
美元/瑞郎 0.9782 0.9795 -0.13 -1.60 0.9941
英镑/美元 1.5260 1.5243 +0.11 -2.01 1.5573
美元/加元 1.3317 1.3317 +0.00 +14.62 1.1618
澳元/美元 0.6993 0.6999 -0.09 -14.39 0.8168
新西兰元/美元 0.6291 0.6268 +0.37 -19.32 0.7797
澳元/日圆 83.900 84.180 -0.33 -14.17 97.750
新西兰元/日圆 75.480 75.390 +0.12 -19.11 93.310
英镑/日圆 183.09 183.34 -0.14 -1.77 186.38
澳元/新西兰元 1.1105 1.1143 -0.34 +6.08 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。