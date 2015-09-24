国际油市：低接买盘扶助油价反弹，上日因汽油库存大增而挫低

“从价格来看，供应面略为更好的前景，加上全球产业人气改善，带来一些支撑，”CMC Markets首席市场策略师表示。

美国能源资料协会(EIA)报告，9月18日当周原油库存减少190万桶，为连续第二周下降，分析师原先预期减少53.3万桶。

汽油库存 增加140万桶，路透访问的分析师预估增加81.9万桶。

在美国夏季驾车旺季结束后，汽油库存增加引发外界担心秋季月份期间会有高库存问题。

长期来看，许多分析师仍认为供应持续过剩将令市场承压。

惠誉旗下的BMI Research表示，“尽管有初步迹象显示美国页岩油产量减少，但美国原油和布兰特原油的供需基本面仍疲弱。因此，这再加上中国和整体全球经济体质的不确定性，正在抑制价格的复苏。”

英国北海Buzzard油田的运营商Nexen表示，该油田的计划关闭时间已经从10月调整至11月。此油田是福尔蒂斯原油的最大供应方。(完)

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