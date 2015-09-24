路透基点：香港航空寻求1亿美元三年期贷款--TRLPC

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港航空重返贷款市场，寻求1亿美元三年期贷款。
远东国际银行为牵头行兼簿记行。这笔贷款包括：A部分5,000万美元循环贷， 用于购买燃油；以及B部分5,000万美元定期贷款，用于运营资本。
贷款利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点，混合平均期限为1.95年。10月8日前承贷的银行将获得10个基点的优惠费。
银行受邀按以下层级参贷：承贷2,000万美元或以上为牵头行，获综合收益341个基点，前端费90个基点；承贷1,500-1,900万美元为主办行，获综合收益331个基点，费用70个基点；承贷1,000-1,400万美元为安排行，获综合收益321个基点，费用50个基点。综合收益包括优惠费。
这笔贷款有三个担保人。
周二将在台北举行路演。银行承贷截止日期为10月16日。
香港航空成立于2006年，目前覆盖亚洲近30个城市，包括北京、上海、三亚、曼谷、巴厘岛和冲绳。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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