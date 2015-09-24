路透基点：香港航空寻求1亿美元三年期贷款--TRLPC

贷款利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点，混合平均期限为1.95年。10月8日前承贷的银行将获得10个基点的优惠费。

银行受邀按以下层级参贷：承贷2,000万美元或以上为牵头行，获综合收益341个基点，前端费90个基点；承贷1,500-1,900万美元为主办行，获综合收益331个基点，费用70个基点；承贷1,000-1,400万美元为安排行，获综合收益321个基点，费用50个基点。综合收益包括优惠费。