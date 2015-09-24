《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国核工业 150 30 9 9/25簿记建档 建设银行 AAA 9/28 9/29 建设集团 北京银行 ======================================================================================= *中国邮电 20 10 9 9/25簿记建档 民生银行 AA(新世纪) 9/28 9/29 器材集团 北京银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *东方航空 200 25 9 9/25簿记建档 民生银行 AAA(大公国际)9/28 9/29

农业银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *酒泉钢铁集团 100 10 6 9/25簿记建档 建设银行 AA+(联合资信)9/28 9/29

兴业银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *浙江能源集团 100 10 6 9/25-9/28簿记 工商银行 AAA 9/29 9/30

国开行 ======================================================================================= *广汇汽车服务 60 10 6 9/25-28簿记 国开行 AA(新世纪) 9/29 9/30

农业银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= 昊华能源 25 8 9 9/24-25簿记 北京银行 AA+(大公国际)9/28 9/29

平安银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *康美药业 45 25 12 10/8簿记建档 交通银行 AA+ 10/9 10/10 ======================================================================================= *华联综超 7 7 12 10/8-9簿记 北京银行 AA 10/10 10/12 ======================================================================================= 杭州钢铁 39 5 12 9/24-25簿记 工商银行 AA+ 9/28 9/29 集团 兴业银行 ======================================================================================= 云天化集团 35 15 12 9/25簿记建档 中国银行 AA+ 9/28 9/29

中信银行 ======================================================================================= 山东三星集团 8 5 12 9/25簿记建档 平安银行 AA 9/28 9/29 (二期) ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 12 9/25-28簿记 中信银行 AA 9/29 9/30 (一期) ======================================================================================= 宿迁经济 10 10 12 9/25簿记建档中信建投证券 AA 9/29 9/30 开发总公司 光大银行 ======================================================================================= 中利科技 4 2 12 9/25簿记建档 中国银行 AA 9/29 9/30 ======================================================================================= 丹东港集团 30 15 12 9/25簿记建档 中信证券 AA 9/28 9/29

北京银行 ======================================================================================= 润华集团 5 5 12 9/25簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29 ======================================================================================= 西王集团 10 10 12 9/25簿记建档 平安银行 AA+ 9/28 9/29 ======================================================================================= 湖北省鄂西 16 4 12 9/25簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29 生态文化旅游圈 ======================================================================================= 中电投贵州金元 10 5 12 9/25簿记建档 光大银行 AA+ 9/28 9/29 集团 农业银行 ======================================================================================= 厦门海沧 12 6 12 9/25簿记建档 兴业银行 AA+ 9/28 9/29 投资集团 ======================================================================================= 亚邦投资控股 4 2 12 9/25-28簿记 招商银行 AA- 9/29 9/30 集团 ======================================================================================= 南京港 12 3 12 9/28簿记建档 交通银行 AA 9/29 9/30 集团 南京银行 ======================================================================================= 英特集团 5 5 3 9/28-29簿记 中信银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= 南京化学 13 3 12 9/28簿记建档 浦发银行 AA+ 9/29 9/30 工业园 中国银行 ======================================================================================= 武汉旅游 5 2 12 9/28簿记建档 南京银行 AA 9/29 9/30 发展投资集团 ======================================================================================= 浙江昆仑 10 5 12 9/28簿记建档 中国银行 AA 10/8 10/9 控股集团 ======================================================================================= 中信国安集团 54 20 12 9/29簿记建档 中信证券 AA+ 9/30 10/8

农业银行 ======================================================================================= 天津市旅游控股 6 3 12 9/29簿记建档 渤海银行 AA 9/30 10/8 集团 ======================================================================================= 上海华信 20 20 12 9/30簿记建档 国开行 AA+ 10/8 10/9 国际集团 ======================================================================================= 海航旅游集团 10 5 12 9/30簿记建档 国开行 AA 10/8 10/9 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国华阳 16 8 5 9/29簿记建档 国开行 AA 9/30 10/8 经贸集团 (附设第3年末投资人回售选择权) 中信银行 ======================================================================================= *重庆市江北嘴 6 6 永续 10/9簿记建档 国泰君安证券 AA+ 10/12 10/13 中央商务区投资集团 (每5年重置一次利率) 交通银行 ======================================================================================= 清华控股 100 20 永续 9/24-25簿记 北京银行 AAA 9/28 9/29

(每5年重置一次利率) ======================================================================================= 云南能源投资 10 10 永续 9/24-25簿记 中信银行 AAA 9/28 9/29 集团 (每5年重置一次利率) 招商证券 ======================================================================================= 中国广核集团 50 5 5 9/25簿记建档 中国银行 AAA 9/28 9/29

国开行 ======================================================================================= 江西建工集团 3.8 3.8 3 9/25簿记建档 建设银行 AA 9/28 9/29 ======================================================================================= 晋能集团 25 25 永续 9/25簿记建档 华夏银行 AAA 9/29 9/30

(每5年重置一次利率) ======================================================================================= 寿光市城建 3.2 3.2 3 9/25簿记建档 招商证券 AA 9/28 9/29 投资开发公司 北京银行 ======================================================================================= 凉山州国有 20 10 5 9/25簿记建档 国泰君安证券 AA 9/29 9/30 投资发展公司 上海银行 ======================================================================================= 济南高新 15 15 永续 9/28簿记建档 交通银行 AA+ 9/30 10/8 控股集团 (每5年重置一次利率) 海通证券 ======================================================================================= 扬州城建 20 10 5 9/28-29簿记 招商银行 AA+ 9/30 10/8 国有资产控股 兴业银行 ======================================================================================= 锦州华信 20 4 5+2 9/28簿记建档 光大证券 AA 9/29 9/30 资产经营 光大银行

(第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 中信国安集团 58 22 3 9/29簿记建档 中信证券 AA+ 9/30 10/8

农业银行 ======================================================================================= 绵阳市 14.9 14.9 5 9/29簿记建档 渤海银行 AA 9/30 10/8 投资控股 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)