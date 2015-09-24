台湾股市：收盘跌破月线关卡，观望午后央行利率决议

路透台北9月24日 - 台湾股市周四收盘跌破8,181点附近的月线关卡。分析师表示，全球经济成长堪忧，且台币实质汇价大贬，外资在台股料偏卖出操作；市场观望午后央行利率决议。

台湾加权股价指数 收跌0.86%报8,123.10点；今日成交初值 为820.05亿台币，上交易日修正后为811.19亿。

〞台币贬成这样，外资可能持续会卖股票，〞元大投顾周道中认为，在午后利率决策会议中，台湾央行可能祭出降息手段以刺激经济成长，这恐令台币进一步贬值。

台币兑美元 午盘实质汇价走贬，逼近33台币整数关。汇银人士表示，外资汇出力道不小，不过出口商在台币贬至33附近则明显抛汇，早盘爆出逾10亿美元的大量。

周道中指出，外资先前将资金停泊在台湾，主要还是看上台湾降息的可能性偏低；但是随着出口数据连续衰退，经济成长比预估还要低迷，央行降息可能性大增，让外资不得不考虑撤出的可能性。

台湾央行今日将召开第三季理监事会议。路透此前调查显示，超过半数的受访者认为，随着美联储(FED)决议维持利率不变，台湾央行可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

不过，台湾央行总裁彭淮南周三重申，台湾没有通货紧缩问题，扣除油价下跌因素，核心物价仍为上涨。

亚洲股市周四受抑，中国和美国传出更多疲弱的经济消息，上日引发股市下跌。 本地时间14:13，MSCI亚太明晟指数 跌0.09%，中国股市沪综指 升0.81%，至于韩股 则收升0.13%。(完)

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