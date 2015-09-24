重发-更新版 1-背景资料: 主要国家及地区指标利率历来变动一览表

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(因技术原因重发，内容不变。) 以下为美国、英国、欧元区、澳洲、中国与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击 两次，即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变 动一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表，请点选 (完) (整理 张荻； 审校 许娜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。