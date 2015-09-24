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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 15:04 BJT

台湾债市：10年券殖利率微收高，部分交易商退场静候央行理监事会决议

* 10年公债殖利率微收高
    * 有交易商减码退场观望
    * 静候央行理监事会决议

    路透台北9月24日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周四微收高；交易员表示，交易员表
示，由于央行稍晚即将召开理监事会，市场预期仍显分歧令观望气氛浓厚，部分交易商倾向调节现有筹码退场
观望，令104/12殖利率小幅走高靠向1.19%。
    
    他们指出，今日五年新券104/13 展开发行前交易，也因央行理监事会变数当前，交投较显清
淡，惟有少数空方进场押宝央行维持利率不变，带动该券殖利率微收扬至0.83%，在央行理监事会前，选择按
兵不动的交易商仍为多数，台债持续维持量缩狭幅盘整格局。
    
    〞今天有预期央行不会作动作的人先去减码104/12。〞一位大型证券台债交易员说。
    
    美国公债价格上扬，因对全球经济的担忧挥之不去引发全球股市和商品市场下挫，并激活了对较低风险公
债的避险需求；指标10年期公债价格上扬24/32，收益率报2.127%，较周一尾盘跌9个基点。        
            
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  +1.65      1.1900%   1.1800-1.1925%      84.50
 
    此外，台湾股市       周四收低0.86%，跌破8,181点附近的月线关卡。分析师表示，全球经济成长堪忧
，且台币实质汇价大贬，外资在台股料偏卖出操作；市场观望午后央行利率决议。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：
    9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国
芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法
国公布9月企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦
在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表
有关货币政策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。
    
    9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国
第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币
政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10      104/12                        1.1900
          5       104/9                        0.8250
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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