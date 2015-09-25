《中国重要政经日程》--9月25日

更新版 1-《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲

(新增文末收盘表格) * 宣誓就职仪式后美元几无变动 * 特朗普就职演讲没有强调政策细节 路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下 大赌注的理由。 特朗普讲话期间美元指数 一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先”，再次引发一些 对贸易保护主义政策的担忧。 但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。 “看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我 们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。” 美国联邦储备理事会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年12月的升息则为近 10年来的首次。 美元兑欧元 、日圆 和英镑 下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。 美元兑澳元 、新西兰元 和加元 ，以及大部分其它主要商品生产国货币上涨。