《中国重要政经日程》--9月25日

==========================今日重要政经日程==========================
9/25（周五）
--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平于9月22日至25日对美国进行国事访问。
*--上午10时在国新办举行国务院政策例行吹风会，请发展改革委副主任连维良、住房城乡建设部副部长陆克华和国家能源局副局长郑栅洁介绍进一步推进城市停车场和电动汽车充电基础设施建设工作有关政策，并答记者问。
*--14时在国家统计局举行吹风会，国家统计局新闻发言人盛来运、核算司司长程子林介绍宏观经济形势有关情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
9/26（周六）
--应联合国秘书长潘基文邀请，国家主席习近平将于9月26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会
9/28（周一）
*--第五次中欧经贸高层对话将于9月28日在北京举行。国务院副总理马凯与欧盟委员会副主席卡泰宁将共同主持对话。中欧双方将重点就落实第十七次中欧领导人会晤经贸共识、加强中欧投资合作进行讨论。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。
10/20日（周二）
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)