更新版 1-中英关系：财长奥斯本料对中资开放英国高铁合约竞标

中资企业此前已经表达出对该项目的兴趣。据伯明翰机场发言人及当地媒体报导，中国中铁 曾在2014年初致函伯明罕政府官员及业内高管，提出为其中一段提供融资。

记者致中国中铁的电话及传真未立即得到答复。

奥斯本还将邀请中国投资其“北方动力”(Northern Powerhouse)的系列项目。这些项目旨在推动英格兰北部的发展，当地的增长情况要落后于伦敦及东南部地区。

受到热捧的关键投资机会中，包括在曼彻斯特建设10,000套住房以及在利兹打造130公顷大型项目等。