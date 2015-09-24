更新版 1-中英关系：财长奥斯本料对中资开放英国高铁合约竞标

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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中资企业此前已经表达出对该项目的兴趣。据伯明翰机场发言人及当地媒体报导，中国中铁 曾在2014年初致函伯明罕政府官员及业内高管，提出为其中一段提供融资。
记者致中国中铁的电话及传真未立即得到答复。
奥斯本还将邀请中国投资其“北方动力”(Northern Powerhouse)的系列项目。这些项目旨在推动英格兰北部的发展，当地的增长情况要落后于伦敦及东南部地区。
受到热捧的关键投资机会中，包括在曼彻斯特建设10,000套住房以及在利兹打造130公顷大型项目等。
“随着我们继续与中国展开密切合作，我们将获得前所未有的契机，为我们在北方动力的一些最为远大项目融取到重大投资，”奥斯本在一份声明中称。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 张明钧)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。