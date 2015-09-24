更新版 1-台湾债市：10年券殖利率微收高，惟央行宣布降息半码有利多头续攻

* 指标10年公债殖利率微收高 * 盘中有交易商减码退场观望 * 央行宣布降息有利多头续攻 * 关注明日央行存单利率降幅 (新增交易员对央行降息半码的看法) 路透台北9月24日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周四微收高；交易员表示，尽管今天 因央行理监事会在即，部分交易商倾向调节现有筹码退场观望，令104/12殖利率小幅收扬，但由于央行最终决 议降息半码，随着资金成本调降，将吸引终端买盘进场，有利台债多头续攻，明早关注央行存单利率降幅。 他们表示，今天央行决议结束连续16次维持利率不变，若如依往例调降28天期存单利率6个基点至0.81%， 预期短线104/12殖利率将先挑战1.168%的标债成本，若进一步突破有机会掼破1.15%的整数关卡。 〞央行降息对台债是中性偏多，不过还是要看NCD利率调降多少。〞一位大型公营银行台债交易主管说。 另有位民营银行交易员表示，以往央行降息半码隔日调降28、91和182天期存单利率各为6、7、8个基点， 如明日央行存单利率降幅也是如此，在所有资金成本下调的情况下，对台债肯定是利多；若幅度加大料台债利 多反应的幅度也随之扩大，但仍要观察央行宣示这是降息的开端，还是只为一次性降息政策因应。 至于今日五年新券104/13 展开发行前交易，交易员称，今日有少数空方进场押宝央行维持利 率不变，带动该券殖利率微收扬至0.83%，与央行宣布降息半码的结果大异其趣，明日该券殖利率料将拉回整 理。 交易员预估，明日10年公债104/12殖利率主要区间暂看在1.13-1.18%；五年公债104/13发行前交易殖利率 主要区间则暂看在0.75-0.80%。 台湾央行周四宣布理监事会议决议调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.75%。这是2009年以来央行首次 降息。央行新闻稿中也表示，全球景气复苏缓慢且台湾经济成长趋缓，负产出缺口扩大。央行预估今年核心CP I估在0.8%左右。 美国公债价格上扬，因对全球经济的担忧挥之不去引发全球股市和商品市场下挫，并激活了对较低风险公 债的避险需求；指标10年期公债价格上扬24/32，收益率报2.127%，较周一尾盘跌9个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +1.65 1.1900% 1.1800-1.1925% 84.50 此外，台湾股市 周四收低0.86%，跌破8,181点附近的月线关卡。分析师表示，全球经济成长堪忧 ，且台币实质汇价大贬，外资在台股料偏卖出操作。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国 芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法 国公布9月企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦 在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表 有关货币政策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国 第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币 政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/12 1.1900 5 104/9 0.8250 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)