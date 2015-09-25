台湾货币市场：9月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月25日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期866.5亿台币。
**紧缩因素：
--美国国际集团(AIG) 交割30年美元债，金额4.20亿。
--英国汇丰银行(HSBC Bank plc)交割25年美元债，金额1.05亿。
--央行料发行存单。
------------------------------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 6,802.7亿台币：
09/28 2,136.5亿台币
09/29 1,076.5亿台币
09/30 2,095亿台币
10/01 1,227.7亿台币
10/02 267.0亿台币
--公债还本付息共32.5625亿台币。
09/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币
09/30 100甲9期公债付息 8.75亿台币
10/02 103甲14期公债付息 6.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表新增或更新。
(记者 董永年; 审校 詹静宜)