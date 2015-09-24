中国经济：京津冀交通一体化规划已上报，加速推进重大项目--交通部

路透北京9月24日 - 中国交通运输部周四表示，其和国家发改委联合编制的《京津冀协同发展交通一体化规划（2014-2020）》，已报送京津冀协同发展领导小组，目前围绕京津冀交通一体化，一批交通重大项目建设也加速推进。

交通部网站刊登新闻发言人刘鹏飞在例行发布会上称，交通部与三地交通运输主管部门就地方性法规、规章进行了对接，形成了推进地方性法规协同的工作方案。

在交通重大项目建设上，据其介绍，京津城际延伸线、津保铁路、京沈客专等铁路项目建设和京张铁路、北京至霸州铁路等项目前期工作加快推进，京滨城际、京唐城际铁路有望年底开工建设。

公路方面，京台高速北京段等项目建设顺利推进，京秦高速、首都地区环线通州至大兴段等项目力争年底前开工建设；沿海港口方面，黄骅港散货港区矿石码头一期已经建成投产，天津港东疆集装箱码头二期工程等项目力争年底前开工。

按京津冀交通一体化规划，在铁路方面，强化干线铁路建设，规划研究相邻城市间互联互通快速通道，连通区域主要节点城市和沿海港口，提升跨境运输服务能力，增加京津冀对外辐射带动作用，重点建设京津冀区域城际铁路网。

公路方面，要加快推进首都地区环线等区域内国家高速公路建设，打通国家高速公路“断头路”。

交通运输部部长杨传堂5月曾表示，京津冀交通一体化的工作重心从总体谋划转向全面推进实施，先行一步、率先突破。今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。

根据京津冀协同发展规划纲要要求，近期到2017年，有序疏解北京非首都功能取得明显进展，在符合协同发展目标且现实急需、具备条件、取得共识的交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破，深化改革、创新驱动、试点示范有序推进，协同发展取得显着成效。

刘鹏飞在同一场合并表示，8月铁路公路水路客货运量增速放缓，投资增速继续回落，交通运输经济运行总体保持平稳。

1-8月，铁路公路水路完成固定资产投资14,482亿元人民币，同比增6.2%，增速较1-7月放缓2.2个百分点。其中，铁路建设完成投资3,786亿元，增长2.4%；公路建设完成投资9,716亿元，增长8%；水运建设完成871亿元，增长1.3%。中西部地区增幅明显高于东部地区。