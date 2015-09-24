金属期市：伦铜小幅反弹；中国担忧抑制涨势

“PMI数据并不是很好，”Argonaut Securities分析师Helen Lau表示，“仅有的利好因素就是嘉能可与自由港宣布减产。如果产量削减，就意味着价格下跌幅度有限。我们的一些对冲基金客户目前并没有太悲观，他们等待需求面浮现正面讯息。”

嘉能可计划在未来18个月里关闭位于赞比亚和刚果的两座大型铜矿场。自由港麦克默伦铜金矿公司计划关闭旗下一小型美国铜矿，并削减另外两个矿场的产出。

Lau预期，中国刺激举措对实体经济的提振作用要等到明年初才会体现，在那之前铜价恐先面临进一步的下跌压力。

0733 GMT，伦敦期铜 上涨0.2%至每吨5,065美元。铜价周二曾触及四周低点5,036美元。

上海期交所期铜 上涨0.5%，报每吨38,850元人民币。（完）

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