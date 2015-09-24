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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 16:08 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月24日

路透香港9月24日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:07时，1
 港元=0.82335人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为35.97%，高于上交易日收盘的34.22%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.37      4.49      1.18
 建设银行                                          5.27      5.22      1.23
 中国银行                                          3.79      3.36      1.37
 农业银行                                          3.09      2.96      1.27
 招商银行                                         17.52     18.16      1.17
 中信银行                                          5.99      4.58      1.59
 交通银行                                          6.13      5.31      1.40
 民生银行                                          8.58      7.15      1.46
 中国人寿                                         26.43     26.65      1.20
 中国平安                                         31.14     38.85      0.97
 中国太保                                         22.95     28.70      0.97
 中信证券                                         13.77     14.12      1.18
 新华人寿                                         38.36     34.55      1.35
 海通证券                                         13.13     11.36      1.40
 华能国际                                          8.87      8.60      1.25
 大唐发电                                          5.57      2.95      2.29
 华电国际                                          7.24      6.41      1.37
 中煤能源                                          6.46      3.21      2.44
 中国神华                                         15.01     12.00      1.52
 中国石油                                          8.40      5.54      1.84
 兖州煤业                                          9.21      3.60      3.11
 中国石化                                          4.86      4.86      1.21
 上海石化                                          6.99      3.03      2.80
 中海油服                                         16.84      8.07      2.53
 仪征化纤                                         10.02      2.52      4.83
 中国铝业                                          5.01      2.49      2.44
 江西铜业                                         13.71      9.70      1.72
 洛阳钼业                                         11.49      3.98      3.51
 紫金矿业                                          3.47      2.06      2.05
 马钢股份                                          3.40      1.70      2.43
 鞍钢股份                                          4.90      3.28      1.81
 重庆钢铁                                          3.22      1.15      3.40
 海螺水泥                                         17.69     23.35      0.92
 洛阳玻璃                                         25.62      4.87      6.39
 京城机电                                         13.29      5.40      2.99
 中联重科                                          5.19      3.00      2.10
 金隅股份                                          8.29      5.50      1.83
 中国国航                                          7.89      5.93      1.62
 东方航空                                          7.59      4.45      2.07
 南方航空                                          7.84      5.35      1.78
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.86
 中海集运                                          8.73      3.11      3.41
 中集集团                                         18.71     13.68      1.66
 中海发展                                         11.08      5.49      2.45
 宁沪高速                                          8.28      9.91      1.01
 深高速                                            5.94      5.13      1.41
 成渝高速                                          4.54      2.49      2.21
 皖通高速                                          9.87      6.64      1.81
 广深铁路                                          4.47      3.25      1.67
 中国南车                                         13.79      9.70      1.73
 中国交建                                         12.63      9.78      1.57
 中国铁建                                         14.41     11.14      1.57
 中国中铁                                         11.85      7.07      2.04
 长城汽车                                         29.12     21.15      1.67
 比亚迪                                           57.80     37.40      1.88
 广汽集团                                         18.88      5.83      3.93
 青岛啤酒                                         31.88     35.05      1.10
 白云山                                           25.98     19.92      1.58
 新华制药                                         12.15      5.00      2.95
 海信科龙                                          7.50      3.93      2.32
 南京熊猫                                         13.41      5.27      3.09
 晨鸣纸业                                          6.74      3.15      2.60
 上海医药                                         18.03     16.62      1.32
 中兴通讯                                         16.60     17.56      1.15
 东方电气                                         13.38      8.19      1.98
 潍柴动力                                          8.94      7.59      1.43
 东北电气                                          6.01      1.98      3.69
 广船国际                                         33.32     18.80      2.15
 经纬纺机                                         15.72     11.14      1.71
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.05
 一拖股份                                          9.98      4.61      2.63
 北辰实业                                          4.47      2.29      2.37
 创业环保                                          8.23      4.45      2.25
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.31
 金风科技                                         14.13     13.24      1.30
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             13.09     16.62      0.96
 郑煤机                                            6.59      3.28      2.44
 大连港                                            5.70      2.46      2.81
 山东墨龙                                          7.95      2.62      3.69
 浙江世宝                                         29.15      6.06      5.84
 复星医药                                         23.51     24.90      1.15
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         16.79     11.82      1.73
 上海电气                                         12.04      4.30      3.40
 广发证券                                         13.58     13.70      1.20
 华泰证券                                         14.23     15.22      1.14
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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