《路透晚报》--9月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收盘重挫2.8%至逾两周低点，机械类股受疲弱中国数据打击

日本股市日经指数周四大跌至逾两周低点，在休市三天后恢复交易时面临中国及美国制造业数据疲软的冲击，其中机械类股受创尤深。日经指数收盘重挫2.8%至17,571.83点，创9月8日以来最低收位，且创下逾三周来最大单日百分比跌幅。

--中国股市：沪综指缩量震荡收升，延续箱体震荡交投谨慎

中国股市沪综指缩量震荡收升。分析师指出，今日沪综指全天走势震荡，交投谨慎成交缩量明显，箱体格局尚在延续。由于板块轮动过快，投资者难以把握机会，且国庆节前增量资金大举入场的概率很低，预计大盘短线维持横向震荡走势。沪综指收报3,142.687点，涨26.80点或0.86%。上证A股今日成交2,311亿元人民币，上日为2,571亿元。

--香港股市：收跌1%，全球需求放缓担忧冲淡内地股市上涨影响

香港股市下跌，因围绕全球需求放缓的担忧抵消了内地股市上涨带来的积极影响。恒生指数跌1%至21,095.98点；恒生国企指数跌1.1%至9,469.81点。

--汇市：挪威央行意外降息，克朗兑美元急跌近2%

挪威克朗跌至13年低点，此前该国央行意外降息，以刺激经济增长。该国主要出口产品--石油价格下跌，对挪威经济影响很大。挪威克朗兑欧元在降息后跌至9.4699克朗，为8月27日以来最低，降息前报9.2952左右。克朗兑美元触及13年低点8.4593克朗，路透数据显示日内下跌近2%。。

--欧元债市：德债收益率徘徊在一个月低位，追随股市走势

德国公债收益率徘徊在一个月低位附近，维持与股市的紧密联系。德国10年期公债收益率(殖利率)基本持稳在0.61%。其他欧元区公债收益率持平或小升。

--国际油市：低接买盘扶助油价反弹，上日因汽油库存大增而挫低

油价在低接买盘扶助下，扳回隔夜的部分跌幅。美国汽油库存意外大幅增加且季节性需求偏弱，打压油价上日大跌。0846GMT，布兰特原油回升0.4美元至每桶48.15美元。上日收低1.33美元，报每桶47.75美元。美国原油涨0.48美元至44.96美元。周三收挫1.88美元，结算价报每桶44.48美元。

--全球金市：暴跌后的逢低吸纳推升铂金价，钯金价延续涨势

铂金(白金)价格扳回部分跌幅，受逢低买盘提振，此前连跌四日，因投资者担心，在大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)曝出排放丑闻后，汽车业对铂金的需求将可能受到冲击。主要用于汽油催化剂的钯金则连续第二个交易日延续涨势，触及7月中旬以来最高水平。

0849GMT，现货铂金报每盎司939.99美元；现货钯金报644.75美元，现货金报1,134.56美元。

--金属期市：伦铜小幅反弹；中国担忧抑制涨势

伦铜从四周低点小幅反弹，因对中国需求低迷的担忧重燃，令供应充裕背景下的铜价前景变得更加黯淡。0851GMT，LME三个月期铜上涨0.6%，报每吨5,087.50美元。