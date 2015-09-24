路透伦敦9月24日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：再次在55日移动均线区域支撑位吸引足够买盘，但前景明显仍偏空，我们认为目前上行空间最高在1.1266区域受限。

英镑/美元：跌穿1.5330支撑位触发预期中的下行。但是由于遇到小时图161.8%费波纳奇预测点，我们很有可能会在测试1.5170之前，遇到至少一次小幅反弹(卖出机会)。

欧元/英镑：仍表现出强劲的英镑走软迹象，若突破0.7366将使汇价本月走出长期多头旗形型态。英国央行英镑指数频临下行。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1199 1.1185 0.13 -7.42 1.2097

美元/日圆 119.99 120.28 -0.24 0.44 119.68

欧元/日圆 134.37 134.49 -0.09 -7.47 144.77

美元/瑞郎 0.9759 0.9795 -0.37 -1.83 0.9941

英镑/美元 1.5263 1.5243 0.13 -1.99 1.5573

美元/加元 1.3333 1.3317 0.12 14.76 1.1618

澳元/美元 0.6955 0.6999 -0.63 -14.85 0.8168

新西兰元/美元 0.6289 0.6268 0.34 -19.34 0.7797

欧元/瑞郎 1.0930 1.0958 -0.26 -9.11 1.2026

欧元/英镑 0.7336 0.7340 -0.05 -5.40 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4237 9.4359 -0.13 0.16 9.4688

美元/挪威克朗 8.4607 8.2835 2.14 13.23 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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