《全球汇市》挪威央行意外降息，克朗兑美元急跌近2%

欧洲央行总裁德拉吉表示，虽然欧洲的通胀和经济增长风险因为新兴市场放缓而有所上升，但该央行需要更多时间才能决定是否采取新行动。

市场认为，美联储上周维持利率不变后，其他主要银行采取更多行动的压力增大。因此德拉吉的讲话让欧元空头感到失望。

市场主要焦点在于美联储主席叶伦将于2100 GMT以“通胀动力与货币政策”为主题发表的演说。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1197 1.1185 0.11 -7.44 1.2097

美元/日圆 120.01 120.28 -0.22 0.46 119.68

欧元/日圆 134.41 134.49 -0.06 -7.44 144.77

美元/瑞郎 0.9759 0.9795 -0.37 -1.83 0.9941

英镑/美元 1.5261 1.5243 0.12 -2.00 1.5573

美元/加元 1.3324 1.3317 0.05 14.68 1.1618

澳元/美元 0.6957 0.6999 -0.60 -14.83 0.8168

新西兰元/美元 0.6288 0.6268 0.32 -19.35 0.7797

欧元/瑞郎 1.0930 1.0958 -0.26 -9.11 1.2026

欧元/英镑 0.7335 0.7340 -0.07 -5.42 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4200 9.4359 -0.17 0.12 9.4688

美元/挪威克朗 8.4654 8.2835 2.20 13.30 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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