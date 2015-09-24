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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 18:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆改写日低，反映日本首相安倍晋三谈话

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* 日本首相安倍晋三称，日本不再处于通缩状态

* 安倍晋三称，将按原计划在2017年4月上调消费税

* 市场趋势仍倾向下跌

* 现汇压力沉重支撑波动率走势

* 关键水准120.16以及小时图上留下长长的上影线，在欧洲盘中构成压力

* 技术图表 link.reuters.com/kex65w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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