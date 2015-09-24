《汇市简讯》美元/日圆改写日低，反映日本首相安倍晋三谈话

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 日本首相安倍晋三称，日本不再处于通缩状态
* 安倍晋三称，将按原计划在2017年4月上调消费税
* 市场趋势仍倾向下跌
* 现汇压力沉重支撑波动率走势
* 关键水准120.16以及小时图上留下长长的上影线，在欧洲盘中构成压力
* 技术图表 link.reuters.com/kex65w
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。