亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌逾3%，受中国需求担忧及日股下跌拖累

“疲弱数据引发投资者对中国需求走软的担忧，”东京一位不愿具名的交易员称。

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方 。引发对中国经济大幅放缓的忧虑，而这可能引发金融市场进一步动荡。

日本股市日经指数周四大跌至逾两周低点，在休市三天后恢复交易时面临中国及美国制造业数据疲软的冲击，其中机械类股受创尤深。

“10月和11月交割的近期合约承受强压，尤其是因为市场传闻在这些合约一年存储临近到期时有较高的库存水平。这同样也令整体市场人气承压，”上述交易员称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨90元人民币，收于每吨11,500元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)因公共假日休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 张荻/许娜)