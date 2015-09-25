重温稿-台湾货币市场：央行降息符合预期，短率料全面下调

* 央行决议降息半码，明日短率料全面下调 * 短票利率预估下调2-3个基点 * RP利率预估调低3-4个基点 记者 董永年 路透台北9月24日 - 台湾央行周四决议降息半码，资金调度人士指出，央行的利率决议并未出乎意料之外 ，明日短率将适度向下修正。 他们表示，中国经济基本面忧虑加重，台湾将是主要受影响对象；且台湾央行预期美国要到12月才会升息 ，台湾若要跟进也是明年的事，此时宣示性降息有助于提振经济，并适度减轻银行因利差缩窄的经营压力。 〞短票与拆款利率已多少反映降息预期，明日顶多下调2-3个点。〞一位大型金融机构资调人士说。 另一证券商交易主管则称，依循过往经验，一旦降息半码，包括28、91及182天期存单的降幅各为6、7及8 个基点，预料10天期公债与公司债附买回(RP)利率会调低3-4个基点。 今日一周拆款利率高位上移，资金调度人士指出，主要因承作一周拆款即可跨过季底所致；跨季拆款利率 基本上没有改变。 台湾央行周四宣布理监事会议决议调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.75%。这是2009年以来央行首次 降息。央行新闻稿中也表示，全球景气复苏缓慢且台湾经济成长趋缓，负产出缺口扩大。央行预估今年核心CP I估在0.8%左右。 路透此前调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央 行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.425% 0.320-0.400% --两周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.320-0.450% **大型金融机构下调短票利率** 短票方面，票券商交易员表示，市场资金相当宽松，也使得原本观望的大型金融机构向市场妥协，将30天 期短票利率降至0.46%。 〞无论央行降息与否，资金还是偏松。〞一位大型票券公司交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46%，少数在0.47%，上日为0.46-0.47%；月内 短票则成交在0.45-0.46%；60天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.469%，前日在0.46 8%；上日成交量52.09亿台币，前日43.92亿台币。 台湾央行周四共发行1,910.5亿台币定存单，与今日存单到期金额1,911.5亿台币相较，存单发行余额减1 亿台币。周五央行存单到期金额为866.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为517亿台币，累积超额准备为5,856亿台币、加计前期1%的超额 准备7,207亿台币。 **国际债将交割无碍市况** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然周五将有两档共逾5亿美元的债券要交割，但除了寿险业资 金分配略有不均外，没有感受到投信基金被赎回的调度需求。 一证券商交易员指出，今日RP市况普通，投信普遍多钱，无论央行决议降息与否，季底过后RP利率仍有微 幅下调空间，因经济基本面太差，导致资金全涌向货币市场停泊，宽松环境难见改变。 周五将有美国国际集团(AIG) 交割30年美元债，金额4.20亿；英国汇丰银行(HSBC Bank plc)也将 交割25年美元债，金额1.05亿。 今日月内证券商公债的附买回利率主要成交在0.47%，跨月在0.48%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58 %，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 张喜良/杨淑祯)