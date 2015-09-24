香港个股：中国信达完成发行160亿元人民币境内金融债，票息3.5-4.6%

路透香港9月24日 - 中国信达资产管理 周四称，该公司已完成在全国银行间债市发行总额160亿元人民币金融债券，票息介乎3.5-4.6%。

据公告，本期债券分三个品种，分别为三年期固定利率品种、五年期固定利率品种和10年期固定利率品种，票面利率分别为3.5%、3.75%及4.6%。

中国信达表示，本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准以及国家产业政策的相关规定，用于增加营运资金、优化资产负债结构、推动业务发展和金融创新以及主管机关认定的其他用途。

该公司此前就收购标价680亿港元的香港南洋商业银行支付保证金，下一步将与卖方中银香港 就交易协议订立买卖条款。

该股今天收跌1.84%，报2.67港元；过去三个月股价累计跌逾四成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)