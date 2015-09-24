路透基点：润东汽车1.5亿美元三年期贷款进入高级银团阶段--TRLPC

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国绿地润东汽车集团有限公司周四宣布1.5亿美元三年期首次定期贷款进入高级银团阶段。
渣打银行和中信银行(国际)将在此次分期偿还贷款中担任牵头行兼簿记行，贷款设有5,000万美元绿鞋(超额配股权)，平均期限2.6年。
银行受邀以牵头行兼簿记行头衔参贷，承贷规模3,000万美元或以上，收益337.5个基点，管理费201个基点，获综合收益415个基点。
初步定于10月12日当周进行银行陈述或实地访问。牵头行兼簿记行承贷截止日期为10月21日。
融资将用于运营资本用途。
在香港挂牌上市的润东汽车是中国东部地区的一家豪华车经销商，地产开发商绿地控股集团持有该公司30%股份。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。