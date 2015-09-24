路透基点：润东汽车1.5亿美元三年期贷款进入高级银团阶段--TRLPC

渣打银行和中信银行(国际)将在此次分期偿还贷款中担任牵头行兼簿记行，贷款设有5,000万美元绿鞋(超额配股权)，平均期限2.6年。

银行受邀以牵头行兼簿记行头衔参贷，承贷规模3,000万美元或以上，收益337.5个基点，管理费201个基点，获综合收益415个基点。

初步定于10月12日当周进行银行陈述或实地访问。牵头行兼簿记行承贷截止日期为10月21日。

在香港挂牌上市的润东汽车是中国东部地区的一家豪华车经销商，地产开发商绿地控股集团持有该公司30%股份。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)