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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 19:00 BJT

路透基点：润东汽车1.5亿美元三年期贷款进入高级银团阶段--TRLPC

路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国绿地润东汽车集团有限公司周四宣布1.5亿美元三年期首次定期贷款进入高级银团阶段。

渣打银行和中信银行(国际)将在此次分期偿还贷款中担任牵头行兼簿记行，贷款设有5,000万美元绿鞋(超额配股权)，平均期限2.6年。

银行受邀以牵头行兼簿记行头衔参贷，承贷规模3,000万美元或以上，收益337.5个基点，管理费201个基点，获综合收益415个基点。

初步定于10月12日当周进行银行陈述或实地访问。牵头行兼簿记行承贷截止日期为10月21日。

融资将用于运营资本用途。

在香港挂牌上市的润东汽车是中国东部地区的一家豪华车经销商，地产开发商绿地控股集团持有该公司30%股份。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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