中国债券：万科公司债利率再创房企新低,“资产荒”引发信用债配置热情

路透上海9月24日 - 两位业内人士周四透露，中国最大房地产企业之一的万科 今日簿记建档的今年首期五年期公司债利率结果确定为3.50%，再度刷新同类房企发债利率新低。

分析人士认为，近期交易所公司债成交火热，主要还是受益于股市疲弱以来，资金配置转向债市，但同时考虑到资金价格又持续处于低位，致不少机构放杠杆热情逐步升温；而若未来资金面出现一定波动，交易所信用债潜在风险将值得警惕。

“主要资金便宜，可以放杠杆，然后就拉低了利率，”上海一券商交易员表示，“五年期国开债利率也就在3.5%附近，这个利率还是蛮夸张的，都快要比肩国家信用了。”

招商银行同业金融总部分析师刘东亮认为，资产配置荒下，信用债投资价值依然突出；特别是股市暴跌后，大量资金从权益市场流出，加剧了理财资金的配置压力，寻遍风险与收益相匹配的资产，信用债仍是优先选项之一，因此资金追逐信用债有其必然性。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.1320%；银行间市场固定利率国开债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.5404%。

此前万科公告显示，本期债券票面利率预设区间为3.30%-4.10%，计划发行规模50亿元人民币；采取单利按年付息，9月24日网下询价并确定票面利率，发行期为9月25日-9月28日。主承销商为中信证券；募资拟用于调整债务结构及（或）补充流动资金。

中诚信信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。

上周世茂房地产 全资子公司世茂建设有限公司称，其发行的今年第一期公司债最终发行规模为60亿元，票面利率3.90%；该期债实际认购超过80亿元，实现超额配售40亿元，利率并创下同类房企发债利率新低。

**交易所信用债潜在风险值得警惕**

近期信用债市场成交升温，与此同时信用债各种违约事件亦层出不穷。不过分析人士认为，信用违约风险虽然业内关注已久，但市场潜在风险仍不容忽视。

刘东亮称，刚性兑付与维稳仍在继续，系统性风险暂时不大。今年以来信用风险虽上升，但至少公募债层面的维稳力度仍相当给力，比如近期爆发风险的二重债迅速被接盘，而像天威债这样被抛弃的仍是少数。

“发改委‘今年企业债不能违约’的决心言犹在耳，在风险与收益综合考虑下，市场形成了对信用债配置的合力。”他说。

中国又一起信用债违约风险在最后时刻化解。中国第二重型机械集团及其子公司二重重装周二同时公告称，二重集团控股股东中国机械工业集团(国机集团)拟受让全部12二重集MTN1中票和08二重债。

但刘东亮强调，交易所信用债的潜在风险值得重视，由于资金极为便宜，加杠杆赚取更高收益成为信用债操作的优先策略，而交易所市场入库可质押的便利模式，对加杠杆起到了推波助澜的作用，

“一旦未来资金面出现异常波动，基金、券商等交易所参与机构将面临解杠杆压力，解杠杆压力一旦兑现，将引发对交易所信用债的抛售，”他称。

他并进一步指出，交易所债如果被抛售，其风险大概率外溢到银行间市场。一旦引发利率全面反弹，可能引起浮盈缩水甚至浮亏；建议合理控制久期，避免持有过多长债带来风险的不可控。

公司债具有期限长、利率低、金额大的特点。公司债期限一般为五年至七年期，利率一般为3.2%至5.8%之间，发行额度可以达到净资产的40%，是除了股权融资之外，企业获取长期资本，改善资本资产结构，降低资本成本的重要工具之一。