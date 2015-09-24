中港个股：光大银行计划10月上线电商平台，定位中高端助金融产品销售

路透北京9月24日 - 中国股份制商业银行--光大银行 周四表示，该行将于10月上线电商平台，并与此前上线的直销银行合作，使金融与非金融产品同步对接。

光大银行电子银行部副总经理许长智在银行业例行发布会上称，该行即将上线的电商平台定位在中高端产品，不追求上线产品大而全；做电商不为从商品销售赚取利润，重在推广金融产品，比如投资理财、网上融资等。

对于光大银行直销银行渠道上销售的理财产品，该行副行长卢鸿称，“直销银行为客户提供五类金融产品，包括保险理财产品—财富宝、货币基金产品—阳光宝、定期存款产品—定存宝、黄金定投产品—积存金及理财夜市。”

据该行电子银行部总经理杨兵兵介绍，光大银行之前探索和互联网企业导流合作模式，尝试引入起点低的保险理财产品；目前，直销银行销售的均是光大银行自有的理财产品。

他指出，今年10月推出的电商平台，在此前已经多方位进行过尝试；今后该平台不单服务在光大银行有账户的客户，还会服务无账户的会员客户。