东南亚股市：下跌，泰国股市尾盘扳回部分跌幅

路透曼谷9月24日 - 菲律宾和越南股市周四下滑，与全球股市的走势一致，而泰国股市扳回盘初的一部分跌幅，得益于Siam Commercial Bank和Siam Cement的涨势。

泰国股市 稍稍收低，报1,372.35点，为9月15日以来最低收位。

泰国第三大银行Siam Commercial Bank 收高4%，而Siam Cement 上涨0.9%。两家公司盘初都曾下跌。

在尾盘的反弹之前，Siam Commercial Bank出售了在Siam Cement的持股，筹得44.7亿泰铢，用于补充对困境钢企Sahayiriya Steel Industries 贷款的损失拨备。

菲律宾股市 小跌0.1%，报6,917.55点，创下9月11日以来最低。越南股市 下跌0.4%至9月18日以来最低。

全球股市周四连续第五日下滑，因对于全球经济增长的担忧日甚，而新兴市场继续侵蚀投资者信心。

马来西亚 、新加坡 和印尼股市 今日都逢假日休市，明日恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 324.21 -0.96 -0.30 -21.07 410.77

泰国 1372.35 -2.82 -0.21 -8.37 1497.67

菲律宾 6917.55 -9.36 -0.14 -4.33 7230.57

越南 570.25 -2.47 -0.43 +4.51 545.63

(完)

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