东南亚股市：下跌，泰国股市尾盘扳回部分跌幅

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透曼谷9月24日 - 菲律宾和越南股市周四下滑，与全球股市的走势一致，而泰国股市扳回盘初的一部分跌幅，得益于Siam Commercial Bank和Siam Cement的涨势。
泰国股市 稍稍收低，报1,372.35点，为9月15日以来最低收位。
泰国第三大银行Siam Commercial Bank 收高4%，而Siam Cement 上涨0.9%。两家公司盘初都曾下跌。
在尾盘的反弹之前，Siam Commercial Bank出售了在Siam Cement的持股，筹得44.7亿泰铢，用于补充对困境钢企Sahayiriya Steel Industries 贷款的损失拨备。
菲律宾股市 小跌0.1%，报6,917.55点，创下9月11日以来最低。越南股市 下跌0.4%至9月18日以来最低。
全球股市周四连续第五日下滑，因对于全球经济增长的担忧日甚，而新兴市场继续侵蚀投资者信心。
马来西亚 、新加坡 和印尼股市 今日都逢假日休市，明日恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 324.21 -0.96 -0.30 -21.07 410.77
泰国 1372.35 -2.82 -0.21 -8.37 1497.67
菲律宾 6917.55 -9.36 -0.14 -4.33 7230.57
越南 570.25 -2.47 -0.43 +4.51 545.63
(完)
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