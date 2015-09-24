金属期市：期铜下滑至四周低位，因持续忧虑中国需求

路透伦敦9月24日 - 伦铜周四跌至四周低点，因在亚洲市场假期来临前供应充裕，对中国需求的担忧持续。

铜价稍早上涨，受助于中国股市收涨、美元下跌、欧洲最大经济体德国经济数据良好，以及空头头寸进一步被出脱，但稍后悲观情绪占上风。

“在美联储维持利率不变后，市场对(联储)的下一步动向感到有些困惑。我认为，交易商可能需要在中国假期前轧平仓位，”中银国际大宗商品策略部主管付晓说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及5,013.50美元日内低位，此为8月27日来最低，之后缩减跌幅，收低0.1%，报5,051美元。

在亚洲交易时段和欧洲早盘，铜市人气受到支撑，因中国股市反弹和调查显示9月德国企业信心意外连续第三个月上升。

欧洲央行总裁的讲话较预期温和，扶助推低美元，从而支撑金属市场。美元下跌，令美元计价商品对美国以外的买家来说更便宜。

但新加坡和马来西亚周四为假期，使市场的流动性下降，而上海期货交易所将在10月1-7日国庆节假期休市。

“(中国)采购经理人指数(PMI)数据并不是很好，”Argonaut Securities分析师Helen Lau表示。

Lau预期，中国刺激举措对实体经济的提振作用要等到明年初才会体现，在那之前铜价恐先面临进一步的下跌压力。

期铝 收涨0.2%，报每吨1,579美元。

交易商表示，其他基本金属受回补空头提振。