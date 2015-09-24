韩国数据：9月消费者信心指数小升至103，为四个月高位

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透首尔9月25日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国9月消费者信心指数上升，回到5月中东呼吸综合症(MERS)爆发前的水准。
韩国央行在声明中表示，9月消费者信心指数小升至103，是自今年5月以来最高水平，8月为102。
指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
数据支撑了近期政策制定者的言论，即国内消费信心正以稳健步伐从爆发MERS数周后的低点恢复。
韩国央行调查还显示，9月消费者对未来12个月通胀率的预估中值与8月持平，为2.5%。(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。