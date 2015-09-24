韩国数据：9月消费者信心指数小升至103，为四个月高位

路透首尔9月25日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国9月消费者信心指数上升，回到5月中东呼吸综合症(MERS)爆发前的水准。

韩国央行在声明中表示，9月消费者信心指数小升至103，是自今年5月以来最高水平，8月为102。

指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

数据支撑了近期政策制定者的言论，即国内消费信心正以稳健步伐从爆发MERS数周后的低点恢复。