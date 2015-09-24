美国债市：公债价格上涨，因股市下跌和忧虑全球经济

* 美国10年期公债收益率降至四周低位

* 美国七年期公债标售需求强劲

路透纽约9月24日 - 美国公债价格周四上涨，指标公债收益率触及四周低位，因美股下跌和对全球经济不断走弱的不安情绪燃点对避险公债的需求。

大众汽车排放丑闻、欧股下跌及对新兴市场及全球经济的持续忧虑重压股市，令对避险美国公债的兴致上升。

公债涨势在尾盘有所减退，因美股缩减跌幅，受技术性相关买盘带动。

美国财政部标售290亿美元七年期公债的得标利率为1.813%，间接投标得标率为62.6%，是2010年12月来最高。

标售成绩较预期良好，但交易商和分析师更多的聚焦在美联储主席叶伦在2100 GMT发表的讲话，以寻找美联储何时升息的线索。

“鉴于美联储可能很快开始升息，公债标售的得标利率较高，将是造成公债需求保持强劲的原因，”Schwab Center for Financial Research固定收益部门董事Collin Martin说。

根据CME Group的FedWatch程序，利率期货走势暗示交易商预计美联储在年底前升息的机率仅为35%，和周三时的预期一样。

即使在多位美联储官员本周暗示美联储仍可能在今年升息后，市场对美联储货币政策前景的预期依然不变。

在纽约下午交易时段，指标10年期公债 上涨5/32，收益率报2.125%，较周三尾盘下跌2个基点。10年期公债收益率稍早触及8月26日来最低2.081%。

30年期公债 上涨19/32，收益率报2.910%，较周三尾盘下跌3个基点。30年期公债价格一度上涨逾一个大点，收益率触及两周半低位2.865%。

美股下跌，但远高于日内高位。道指和标普500指数分别下跌0.5%和0.3%。

-----------------------1931 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.680

五年期公债 99-21/32 (+03/32) 1.448

10年期公债 98-28/32 (+05/32) 2.127

30年期公债 99-08/32 (+18/32) 2.913(完)

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