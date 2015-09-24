《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月24日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 59.92 -0.08 -0.13 3904114
京东 25.34 +0.96 +3.94 7700368
新浪 37.78 +0.54 +1.45 640218
搜狐 42.12 +0.57 +1.37 196145
网易 112.90 -1.59 -1.39 586716
百度 132.59 +0.22 +0.17 4835403
台湾
台湾积体电路 19.99 -0.02 -0.10 2835098
联电 1.66 +0.00 +0.00 98277
日月光 5.12 -0.08 -1.54 560175
硅品精密 5.85 -0.12 -2.01 1155748
和信超媒体 0.53 -0.02 -3.67 42157
友达 2.93 -0.11 -3.62 364779
中华电信 29.85 -0.12 -0.40 51112
台湾国际航电 35.63 +0.01 +0.03 1057127
香港
中国移动 60.94 -0.07 -0.11 260042
中国联通 12.74 +0.02 +0.16 116005
中国电信 49.46 -0.09 -0.18 9767
中芯国际 4.47 -0.01 -0.22 2297
电讯盈科 5.17 -0.16 -3.00 288
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。