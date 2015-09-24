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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 06:42 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 59.92 -0.08 -0.13 3904114

京东 25.34 +0.96 +3.94 7700368

新浪 37.78 +0.54 +1.45 640218

搜狐 42.12 +0.57 +1.37 196145

网易 112.90 -1.59 -1.39 586716

百度 132.59 +0.22 +0.17 4835403

台湾

台湾积体电路 19.99 -0.02 -0.10 2835098

联电 1.66 +0.00 +0.00 98277

日月光 5.12 -0.08 -1.54 560175

硅品精密 5.85 -0.12 -2.01 1155748

和信超媒体 0.53 -0.02 -3.67 42157

友达 2.93 -0.11 -3.62 364779

中华电信 29.85 -0.12 -0.40 51112

台湾国际航电 35.63 +0.01 +0.03 1057127

香港

中国移动 60.94 -0.07 -0.11 260042

中国联通 12.74 +0.02 +0.16 116005

中国电信 49.46 -0.09 -0.18 9767

中芯国际 4.47 -0.01 -0.22 2297

电讯盈科 5.17 -0.16 -3.00 288

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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