澳新经济指标预测--9月25日-10月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月21日当周 9月25日(五) 暂无重要数据公布 9月28日当周 9月28日(一) 暂无重要数据公布 9月29日(二) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +20.4% 9月30日(三) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 -- -29.1% 企业自身活动指数 -- +12.2% 0130 澳洲建筑许可 8月 -- +4.2% 0130 澳洲民间部门信贷 8月 -- +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 9月30日-10月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 51.7 10月1日(四) 暂无重要数据公布 10月2日(五) 0130 澳洲零售销售(较上月) 8月 -- -0.1% (完)