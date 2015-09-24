澳新经济指标预测--9月25日-10月2日****

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月21日当周 9月25日(五) 暂无重要数据公布 9月28日当周 9月28日(一) 暂无重要数据公布 9月29日(二) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +20.4% 9月30日(三) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 9月 -- -29.1% 企业自身活动指数 -- +12.2% 0130 澳洲建筑许可 8月 -- +4.2% 0130 澳洲民间部门信贷 8月 -- +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 9月30日-10月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 51.7 10月1日(四) 暂无重要数据公布 10月2日(五) 0130 澳洲零售销售(较上月) 8月 -- -0.1% (完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。